В Крыму рассказали, как Порошенко обошел Тимошенко на выборах

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, как действующий лидер Украины Петр Порошенко смог обогнать в президентской гонке кандидата Юлию Тимошенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, Порошенко удалось это сделать благодаря админресурсу.

«[Он] включил на полную мощность админресурс», — добавил Цеков.

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Кроме того, во втором туре выборов Порошенко вновь задействует его «жесточайшим образом».

«Здесь со стороны Порошенко будут попытки фальсификации и много, много другого», — отметил Цеков.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил о втором туре выборов президента.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.