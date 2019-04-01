В Крыму рассказали, как Порошенко обошел Тимошенко на выборах
Сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил, как действующий лидер Украины Петр Порошенко смог обогнать в президентской гонке кандидата Юлию Тимошенко, передает РИА «Новости».
По ее словам, Порошенко удалось это сделать благодаря админресурсу.
«[Он] включил на полную мощность админресурс», — добавил Цеков.
Кроме того, во втором туре выборов Порошенко вновь задействует его «жесточайшим образом».
«Здесь со стороны Порошенко будут попытки фальсификации и много, много другого», — отметил Цеков.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил о втором туре выборов президента.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.