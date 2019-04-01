Назван лидер президентской гонки после подсчета 50% голосов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/847/12276847/_20190331_202148-pic905-895x505-23788.jpg">

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30,20% голосов после обработки 50,18% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,74%.

Юлия Тимошенко — 13.08%. Юрий Бойко — 11,%3%.

Реклама

Ранее сообщалось, что действующий украинский лидер Петр Порошенко опережает шоумена Владимира Зеленского на 12% в зарубежном избирательном округе.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.