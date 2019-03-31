Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/49/12276049/shablon-1h3-pic905-895x505-27722.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.

При этом он назвал Владимира Зеленского и Петра Порошенко «бегемотами» предвыборной гонки.

«Если верить экзит-полам, все решится во 2-ом туре битвой главных «бегемотов»предвыборной гонки — Зеленского и Порошенко», — написал Пушков.

Реклама

По его мнению, именно во втором туре будут фальсификации со стороны действующего главы государства.

Также он дал свой прогноз на исход второго тура.

«По всей логике, голоса [Юлия] Тимошенко и [Юрия] Бойко должны отойти к Зеленскому», — подытожил Пушков.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам.