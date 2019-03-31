Пушков предсказал исход второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков спрогнозировал итог второго тура выборов президента Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
При этом он назвал Владимира Зеленского и Петра Порошенко «бегемотами» предвыборной гонки.
«Если верить экзит-полам, все решится во 2-ом туре битвой главных «бегемотов»предвыборной гонки — Зеленского и Порошенко», — написал Пушков.
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По его мнению, именно во втором туре будут фальсификации со стороны действующего главы государства.
Также он дал свой прогноз на исход второго тура.
«По всей логике, голоса [Юлия] Тимошенко и [Юрия] Бойко должны отойти к Зеленскому», — подытожил Пушков.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам.