Штаб Тимошенко не поверил в результаты выборов

Штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко обвинил службу безопасности страны в фальсификациях на выборах, передает РИА «Новости».

В партии Тимошенко заявили, что сами проведут свой подсчет голосов.

По данным национального экзит-пола страны, Юлию Тимошенко поддержали 14,2% граждан. В то же время в ее штабе заявили, что политик набрала 20,9%, обогнав Петра Порошенко, и прошла во второй тур вместе с Владимиром Зеленским.

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Сама Тимошенко назвала результаты экзит-полов продажными и заявила, что собирается во второй тур.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский набирает 30,1%, Петр Порошенко — 18,5%.