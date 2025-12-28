«Не очень хорошо»: в России оценили выступление Непряевой и Коростелева на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду, что лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на «Тур де Ски» покажут более яркие результаты. Его слова приводит Sport24.

28 декабря оба лыжники не сумели преодолеть квалификационный раунд спринта «Тур де Ски».

«Сейчас Непряева и Коростелев, не пробежав, по сути, ни одной дистанции, проигрывают своим соперникам минимум минуту. Это слишком большой гандикап и не очень хорошо. Хотелось бы, чтобы они включились в борьбу и получили бонусные секунды», — заявил он.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, которые получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Этап Кубка мира, на котором они выступили впервые после отстранения, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Непряева высказалась о взаимодействии с иностранцами.