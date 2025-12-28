Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Путин продлил особые права для медиков из Донбасса и Новороссии

Путин продлил права на работу медикам из новых регионов РФ до 2027 года
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, временно упрощающий доступ к медицинской и фармацевтической деятельности для специалистов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и унифицирующий правила финансирования местных медицинских учреждений. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Президент продлил до 1 января 2027 года право на работу медиков и фармацевтов, окончивших специалитет или получивших среднее профессиональное образование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на территории Украины.

Закон также закрепил единые правила финансирования для учреждений субъектов РФ на федеральные медицинские организации в новых российских регионах. В настоящее время медицинскую помощь, включенную в базовую программу ОМС и оказываеую застрахованным жителям указанных регионов, финансируют за счет межбюджетных трансфертов из фонда ОМС в бюджеты его территориальных отделений. При этом федеральные больницы не попадали под установленные правила.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в регионе были отремонтированы 212 больниц и построены 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее Путин призвал повысить зарплаты медиков в ДНР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521131_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+