Путин продлил особые права для медиков из Донбасса и Новороссии

Путин продлил права на работу медикам из новых регионов РФ до 2027 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, временно упрощающий доступ к медицинской и фармацевтической деятельности для специалистов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях и унифицирующий правила финансирования местных медицинских учреждений. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Президент продлил до 1 января 2027 года право на работу медиков и фармацевтов, окончивших специалитет или получивших среднее профессиональное образование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на территории Украины.

Закон также закрепил единые правила финансирования для учреждений субъектов РФ на федеральные медицинские организации в новых российских регионах. В настоящее время медицинскую помощь, включенную в базовую программу ОМС и оказываеую застрахованным жителям указанных регионов, финансируют за счет межбюджетных трансфертов из фонда ОМС в бюджеты его территориальных отделений. При этом федеральные больницы не попадали под установленные правила.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в регионе были отремонтированы 212 больниц и построены 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее Путин призвал повысить зарплаты медиков в ДНР.