На Украине закрылись избирательные участки

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На Украине завершилось голосование на выборах президента, в 20.00 по местному времени завершили работу избирательные участки.

В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.

По данным ЦИК Украины, явка на президентских выборах превысила 45% по результатам на 15.00 мск.

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Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во 2-й тур, согласно данным экзит-полов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.