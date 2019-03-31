На Украине закрылись избирательные участки
На Украине завершилось голосование на выборах президента, в 20.00 по местному времени завершили работу избирательные участки.
В 20.00 закрылись избирательные участки на территории страны. Идет подсчет голосов.
По данным ЦИК Украины, явка на президентских выборах превысила 45% по результатам на 15.00 мск.
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Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во 2-й тур, согласно данным экзит-полов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.