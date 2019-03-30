Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

Россия призывала профильные международные организации, в частности, ОБСЕ, оказать давление на власти Украины в связи с произволом в отношении СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.

Реклама

«Вновь призываем ...продолжать оказывать давление на украинские власти с целью прекращения их возмутительного произвола в отношении средств массовой информации», — подчеркнули в МИД.

Ранее сообщалось, что на Украину не пустили аккредитованного журналиста из Италии.