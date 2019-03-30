В Генпрокуратуре Украины жалуются на давление АП по делам на окружение Порошенко
Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры и глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик заявил, что представители Порошенко пытаются «тормознуть» дело против его соратников. Об этом сообщает УНИАН.
Ложкин рассказал, что в настоящий момент из единого судебного реестра Украины исчезли данные о лицах, которым прокуратура вынесла официальные подозрения по делу об отмывании миллиардов гривен.
«Убрать их [данные] оттуда можно только двумя способами — либо как ошибочно выставлена, либо отменив подозрения. По каким основаниям принято решение, я не знаю, надо спрашивать», — сказал Кулик.
Он добавил, что ведомство вызвало подозреваемых на беседу в начале следующей недели.
Ранее стало известно, что соратникам Порошенко выдвинуты подозрения по делу об отмывании денег.