Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны также дали указание министрам Армении и Азербайджана встретиться с сопредседателями ОБСЕ в «ближайшем будущем».

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Как отмечается, Пашинян и Алиев провели переговоры в Вене и обсудили урегулирование карабахского конфликта.

Ранее сообщалось, что Пашинян оценил встречу с Алиевым по Карабаху.