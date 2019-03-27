NYT: «российское дело» стерло линию, начерченную Уотергейтом

После «российского расследования» специального прокурора США Роберта Мюллера стало ясно, что американский президент Дональд Трамп своим поведением развязал руки будущим главам Белого дома и нарушил неписаные правила, который действовали в течение 45 лет после Уотергейтского скандала, пишет газета The New York Times.

После Уотергейта была проведена черта, от которой последующие американские президенты старались держаться подальше. Например, после Уотергейта было немыслимо, что президент США может уволить главу ФБР, который вел против него расследование, или выжать генерального прокурора, как это сделал Трамп.

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Чтобы предотвратить повторение действий президента Ричарда Никсона, в том числе его приказ об увольнении прокурора Уотергейта, конгресс даже рассмотрел закон о создании должности независимого прокурора, который был не отчитывался перед главой американского государства. Однако вскоре он был развален, добавляет издание.

Например, специальный прокурор Роберт Мюллер работал под минюстом, и Трамп мог уволить его в любой момент, как и грозился. NYT поясняет: решение Мюллера не выносить вердикт в отношении того, являются ли действия Трампа препятствием для правосудия, означает, что будущие обитатели Белого дома будут чувствовать себя вправе предпринимать аналогичные действия.

Тем не менее, в понимании Трампа и его союзников конец дела Мюллера принес правильный результат, поскольку восстановлена законная власть президента над исполнительной, как это предусмотрено в конституции США.