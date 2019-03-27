Обвиняемый по «российскому делу» экс-советник Трампа попросил о помиловании
Экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос, который является одним из фигурантов «российского дела» заявил о том, что он ходатайствовал о помиловании. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, запрос был сделан несколько дней назад.
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«Мои адвокаты попросили президента помиловать меня», — заявил Пападопулос.
Он добавил, что если бы ему сделали такое одолжение, то он бы «с радостью его принял».
Ранее сообщалось, что осужденный за ложные показания экс-советник штаба Трампа баллотируется в конгресс.