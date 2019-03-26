В США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию об отмене режима ЧП
Представители палаты представителей конгресса США не смогли преодолеть наложенное американским лидером Дональдом Трампом вето на резолюцию об отмене введенного режима ЧП на границе с Мексикой, пишет The Washington Post.
Демократы настаивали на том, что Трамп нарушил конституцию, в то время как республиканцы утверждали, что он действовал в рамках своих полномочий.
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Ранее Трамп наложил вето на решение сената по отмене режима ЧП.
Подчеркивается, что Трамп использовал свое право наложить вето впервые за свое президентство.