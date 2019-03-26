В США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию об отмене режима ЧП

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Представители палаты представителей конгресса США не смогли преодолеть наложенное американским лидером Дональдом Трампом вето на резолюцию об отмене введенного режима ЧП на границе с Мексикой, пишет The Washington Post.

Демократы настаивали на том, что Трамп нарушил конституцию, в то время как республиканцы утверждали, что он действовал в рамках своих полномочий.

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Ранее Трамп наложил вето на решение сената по отмене режима ЧП.

Подчеркивается, что Трамп использовал свое право наложить вето впервые за свое президентство.