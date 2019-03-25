Нетаньяху подарил Трампу вино с Голанских высот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу вино с Голанских высот, передает ABC News.

«Я привез лучшее вино с Голанских высот. Я понимаю, что вы не большой любитель вина, но позвольте передать его вашим подчиненным», — заявил Нетаньяху.

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Он пошутил, что надеется, что США не заведет расследование из-за подарка.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.