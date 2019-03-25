«Осмелевший»: CNN о новой эре Трампа после завершения «дела о России»
Как и в ночь выборов 2016 года, президент США Дональд Трамп вновь одержал победу над своими критиками — на этот раз после публикации выводов «российского дела» специального прокурора Роберта Мюллера, рассказывает американский телеканал CNN.
После оглашения выводов Мюллера об отсутствии сговора с Россией, Трамп наконец-то может двигаться вперед и отойти от интриг, которые с самого начала «душили» его президентскую карьеру, отмечает телеканал.
Четырехстраничный доклад генпрокурора США Уильяма Барра может стать «новым мощным политическим оружием» для атаки по противникам Дональда Трампа среди демократов и СМИ, которое можно будет использовать во время президентской кампании на выборах-2020.
Телеканал отмечает, что выводы Мюллера должны принести большое «национальное облегчение». Противоположные итоги следствия показали бы, что действующий президент Соединенных Штатов сговорился с враждебной иностранной державой для того, чтобы подорвать американскую демократию, поясняет CNN. Таким образом, американцы избежали участи «политического кошмара».
Между тем, конец политическим интригам вокруг отношений Белого дома с Россией будет положен лишь в случае обнародования полного отчета по «российскому делу», заключает телеканал.