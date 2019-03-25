Климкин заинтересовался темой встречи Бойко и Медведева

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал встречу председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и кандидат в президенты Украины Юрия Бойко с премьером России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я бы очень хотел услышать как они обсуждали там вопросы освобождения наших заложников, политических заключенных и военнопленных», — сказал Климкин.

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По его словам, поездка Бойко в Москву является «четким выражением позиции».

Он также добавил, что в Москве стоит говорить только с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Верховной раде рассказали о согласовании встречи Бойко с Медведевым.