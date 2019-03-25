Король Испании не мог выйти из самолета в течение часа после прибытия в Аргентину

Испанский король Филипп VI и его супруга королева Летисия в течение часа не могли выйти из самолета после того, как он приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом пишет Vanguardia.

Отмечается, что королевская чета прибыла в Аргентину вечером 24 марта. Их ожидала делегация, в составе которой были главы МИД обеих стран и другие почетные гости. Однако поданный к воздушному судну трап не достал до двери воздушного судна. После этого самолет короля захотели направить в другой аэропорт, однако в итоге к самолету смогли подать трап нужной высоты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась заблокирована в автомобиле перед моментом начала встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.