Fox News заявил о победе Трампа в «российском деле»

Телеканал Fox News назвал результаты расследования по «российскому делу» безоговорочной победой президента Дональда Трампа.

В заявлении телеканала говорится, что Трамп. который сотни раз публично заявлял, что его команда никогда не связывалась с Россией в предвыборный период. может чувствовать себя победителем.

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Fox News отмечает, что отчет Мюллера поставил точку в почти двухлетнем разбирательстве, которое так и не привело к выдвижению каких-либо обвинений против американского президента.

24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.