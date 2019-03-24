Минюст США допускает публикацию деталей доклада Мюллера
Минюст США заявил, что детали доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы могут быть опубликованы, если не противоречат закону. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Возможность публикации полного доклада ограничивается федеральными законами», — говорится в сообщении.
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По данным ведомства, некоторые детали отчета Мюллера используются в судебном расследовании.
Ранее сообщалось, что Мюллер не нашел доказательств препятствования правосудию со стороны президента США Дональда Трампа.