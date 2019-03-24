Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа

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Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела» превзошел его ожидания, передает Reuters.

«Он лучше, чем я ожидал», — сказал Джулиани.

24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.

Ранее сообщалось, что Мюллер обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в США.