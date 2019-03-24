Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа
Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела» превзошел его ожидания, передает Reuters.
«Он лучше, чем я ожидал», — сказал Джулиани.
24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.
Ранее сообщалось, что Мюллер обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в США.