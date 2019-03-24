Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией

Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр передал американскому Конгрессу «очень краткий» доклад о расследовании «российского дела» спецпрокурора Роберта Мюллера. Текст документа опубликовал NBC News в твиттере.

В докладе говорится, что вина президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией по итогам расследования доказана не была.

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При этом член Палаты представителей США Джерри Надлер, который и сообщил о получении «очень краткого письма» по докладу Мюллера, отметил, что отчет не оправдывает президента США.

23 марта министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс страны о завершении расследования «российского дела», которое на протяжении последних двух лет вел Мюллер.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от итогов расследования Мюллера.