Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

При этом секретарь российского Совбеза подчеркнул, что пока Порошенко остается у власти, ждать нормализации отношений России и Украины не стоит.

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По мнению Патрушева, переизбрание действующего главы государства отвечает интересам Соединенных Штатов, поскольку тот «выполняет все указания заокеанских кураторов».

Ранее сообщалось, что партия кандидата в президенты Юрия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко.

Выборы президента состоятся на Украине 31 марта 2019 года.