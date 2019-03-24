Трамп поделился ожиданиями от итогов расследования Мюллера

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на «справедливые» действия генпрокурора Уильяма Барра в связи с публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, передает Fox News.

В интервью Трамп вновь назвал расследование Мюллера «охотой на ведьм» и подчеркнул, что подобное не должно больше происходить ни с одним президентом США.

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«Он очень умный уважаемый человек. Надеюсь, он поступит справедливо», — сказал Трамп.

23 марта министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр уведомил конгресс страны о завершении расследования «российского дела», которое на протяжении последних двух лет вел Мюллер. Именно Барр должен уведомить конгресс об итогах расследования.