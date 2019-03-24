Трамп прервал «молчание» в Twitter

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Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своем твиттере после 36 часов «молчания» на фоне завершения расследования о «вмешательстве России» в американские выборы.

«Сделаем Америку снова великой!», — написал Трамп.

Он также пожелал своим подписчикам «хорошего дня».

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При этом Трамп не стал комментировать завершение расследования «российского дела», которым занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа обрадовало завершение расследования дела о «вмешательстве России».