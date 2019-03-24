СБУ раскрыла схему подкупа одесских избирателей

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о блокировке схемы подкупа избирателей в Одесской области, по версии генпрокуратуры, речь идет о подкупе в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в СБУ не уточнили, о каком кандидате идет речь. В сообщении лишь говорится о подкупе «в пользу одной из политических сил на территории Одесской области».

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По словам генпрокуратура Украины Юрия Луценко, речь шла о подкупе избирателей в пользу Юлии Тимошенко.

«На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью - очередные уроки арифметики «черного нала» для ее всеукраинской сети депутата Д» — написал Луценко в фейсбуке.

Публикацию он сопроводил фотографиями разоблачения предполагаемого подкупа. На снимках изображены некие свертки, купюры и написанные на листе бумаги схемы.

Ранее сообщалось, что в храмах ПЦУ помолятся за справедливые президентские выборы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.