США потребовали от России отпустить осужденного украинца

США призвали Россию отменить обвинительный приговор суда в отношении гражданина Украины Павла Гриба и вернуть его на родину, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

«Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна немедленно вернуть его на Украину и отменить приговор», — заявил он.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.