В России предложили обратиться к опыту Ирана в борьбе с санкциями

Опыт крупных стран, таких как Китай и Иран, в борьбе с западными санкциями может частично помочь России, в частности, можно создать условия для новых инвестиций со стороны зарубежных компаний. Об этом говорится в докладе «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» сотрудников Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ, передает РБК.

В документе прописано, что среди ученых нет однозначного мнения о том, как измерять эффективность санкций. Политологи считают санкции действенными только в случае достижения заявленных политических целей, в то время как экономисты оценивают их эффективность в терминах экономического ущерба.

Эксперты отмечают, что большинство санкций были направлены против малых бедных экономик. Не считая Китая, Российская Федерация является самой крупной страной мировой экономики, против которой были введены масштабные санкции.

Опыт Ирана, в отношении которого 40 лет вводят санкции, является для России важным, поскольку это достаточно крупная экономика, говорится в докладе. Среди мер страны по адаптации к санкциям авторы называют полулегальный и нелегальный экспорт нефти; установление запретительных пошлин на импорт машин с пробегом; развитие параллельного импорта промышленного оборудования, высокоточных станков, деталей для самолетов; переход на торговлю в национальных валютах со странами, которые не присоединились к санкциям, и другие меры.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.