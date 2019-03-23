CNN рассказал, как празднуют в Белом доме оправдание Трампа по «российскому делу»

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CNN рассказал, что Белый дом «тихо празднует» после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер официально представил свой отчет по «российскому делу» генеральному прокурору Биллу Барру. Об этом сообщает MediaITE.

«Это был великий день для Америки, и мы победили», — заявил один из советников президента США Дональда Трампа по его политической кампании, слова которого передает журналист Джим Акоста.

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По словам корреспондента телеканала в Белом доме Памелы Браун, чиновники «рассматривают это, как победу», поскольку не было выдвинуто никаких обвинительных заключений против Трампа.

Однако она добавила, что чиновники готовятся к возможному судебному разбирательству, поскольку они не хотят, чтобы этот отчет обнародовали. По ее словам, в нем может содержаться информация, которая представит американского лидера в невыгодном свете.

Ранее СМИ назвали сроки публикации основных выводов по делу о «вмешательстве России».