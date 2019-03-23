Когда будут опубликованы выводы по «российскому делу», узнал Reuters
Основные выводы отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы будут опубликованы после получения их конгрессом. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, выводы Мюллера будут предоставлены конгрессу США на выходных.
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Как отмечается, в настоящее время отчет по «российскому делу» передан генпрокурору США Уильяму Барру.
При этом Барр должен принят решение о полной или частичной публикации доклада Мюллера.
Ранее сообщалось, что республиканцы призвали Барра опубликовать отчет по «российскому делу».