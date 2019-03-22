СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

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В Службе безопасности Украины отреагировали на визит председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко в Россию. Об этом сообщает RT.

«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту...и их заявлениям», — заявили в СБУ.

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В службе также отметили, что Бойко и Медведчук совершили визит в «страну-агрессор».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком.