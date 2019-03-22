МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Министр иностранных дел Греции Георгий Катругалос заявил, что Афины осуждают нападение неизвестных на консульский отдел российского посольства в столице Греции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Реклама

По словам главы греческого МИДа, он связался с российским посольством и в ходе беседы осудил нападение, пообещав принять все необходимые меры во избежание повторения таких «неприемлемых инцидентов» в будущем.

«Мы также подтвердили во время беседы очень дружеские отношения между двумя странами», — подчеркнул Катругалос.

Он добавил, что Греция — безопасная страна, но и в ней могут случиться «отдельные инциденты».