Токаев вступил в должность президента Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана, передает РИА «Новости».

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — объявил Токаев.

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Токаев взял в руки государственный флаг республики, после чего — государственный орден, передача властных атрибутов была завершена.

«Газета.Ru» следит за церемонией в текстовой онлайн-трансляции.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.

Назарбаев сообщил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.