Трамп заявил об изменении союзнического статуса Бразилии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается изменить союзнический статус Бразилии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я намерен дать Бразилии статус основного союзника за пределами НАТО или, возможно, если подумать, то даже союзника по НАТО», — сказал Трамп.

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Он добавил, что такое решение должно способствовать улучшению сотрудничества между Бразилией и США.

Ранее сообщалось, что в Норвегии доказали вмешательство России в работу GPS на учениях НАТО.