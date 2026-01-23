Размер шрифта
Путин заявил о необходимости развиваться в области генетики

Путин: России нужно быть впереди в области генетики
Михаил Климентьев/РИА Новости

России нужно быть впереди других стран в области генетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами Московского физико-технического института, пишет РИА Новости.

«Что касается вообще генетики в целом, некоторые считают, что это более даже серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы», — отметил Путин.

России в этой науке нужно не просто не отставать, а быть впереди, добавил президент.

Во время этой же встречи Путин заявил, что Россия достигла лидирующих позиций в ряде областей сельского хозяйства, однако подчеркнул наличие потенциала для дальнейшего развития отрасли. Президент подчеркнул, что достижение полной независимости во многих сферах является приоритетной задачей для России.

Он также заявил, что освоение Северного морского пути важно как для России, так и для международной торговли.

Ранее Путин рассказал о планах России в Арктике на фоне глобального потепления.

