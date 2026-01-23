Berliner Zeitung: для Киева возможны два исхода — один плохой, другой еще хуже

Немецкое издание Berliner Zeitung в аналитическом материале пришло к выводу, что для Украины возможны лишь два варианта развития событий, и оба они негативны. По мнению экспертов, Киев оказался в крайне сложном положении.

Как пишет газета, мирное соглашение с Россией возможно только в случае, если Украина согласится на «максималистские требования». Эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт заявил, что для Киева неизбежны три вещи: территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и вывод иностранных войск.

Военный эксперт Маркус Райснер отметил, что без разведывательной поддержки США Украина станет «крайне близорукой». Хотя Великобритания и Франция могут частично компенсировать эту потерю, их возможностей недостаточно.

Эксперты также не исключают, что любое соглашение, заключенное украинским руководством, может привести к конституционному кризису, протестам и столкновениям внутри страны из-за позиции националистических группировок.

До этого Berliner Zeitung писала, что переговоры с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби могут стать ключевыми для урегулирования конфликта.

По данным Corriere della Sera, план, который может быть вынесен на обсуждение на переговорах в ОАЭ, предполагает отказ Киева от территорий в обмен на масштабную финансовую помощь и гарантии безопасности. Речь идет о программе поддержки на сумму $800 млрд.

Ранее в России предсказали решения Киева по итогам переговоров в ОАЭ.