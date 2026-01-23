Путин принял участие в открытии новых объектов в кампусах вузов в нескольких регионах

РИА: Путин открыл новые объекты в университетских кампусах в ряде регионов РФ

Президент России Владимир Путин принимал участие в открытии новых объектов в университетских кампусах в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине. Ожидаются и другие подобные мероприятия, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с участием главы государства откроют кампус Уральского федерального университета, общежития Интеллектуального пространства будущего «Кампус Кантиана» на базе кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Кроме того, глава государства приедет на открытие студенческого города в рамках строительства кампуса «Кампус СахалинTech» в Сахалинском госуниверситете.

Даты открытия объектов не уточняются.

23 января, в преддверии празднования Дня российского студенчества, президент Российской Федерации посетил Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном. Как уточняло агентство, визит лидера РФ в этот престижный вуз предполагает общение со студентами и выпускниками института.

День студента, также известный как Татьянин день, традиционно отмечается в России 25 января каждого года. Для президента России стало традицией включать в свой рабочий график мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

Ранее Путин продлил проект по реформе высшего образования.