Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Подросток в Красноярске, которого нашли в квартире с девушкой, передал аферистам три миллиона

СК: найденный красноярский подросток передал аферистам украденные 3 млн рублей 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27693847_rnd_6",
    "video_id": "record::8f992c33-6b46-481e-8901-a8f933c42026"
}

В Красноярске считавшийся похищенным 14-летний мальчик передал мошенникам три миллиона рублей, которые украл у родителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллиона рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам», — говорится в сообщении.

После этого отцу ребенка в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения всех условий.

Специалисты ведут расследование дела по уголовной статье о похищении человека.

Для подростка и девушки, которая его сопровождала, мошенники сняли квартиру, следует из сообщения. Сейчас юноша и девушка уже в следственном отделе — их допросят. Здоровью молодых людей ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+