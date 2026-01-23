Подросток в Красноярске, которого нашли в квартире с девушкой, передал аферистам три миллиона

В Красноярске считавшийся похищенным 14-летний мальчик передал мошенникам три миллиона рублей, которые украл у родителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллиона рублей, принадлежавшие его отцу, и вместе с девушкой, прибывшей из другого города, ушел из дома. Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам», — говорится в сообщении.

После этого отцу ребенка в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием передачи выкупа, а также видеообращение самого мальчика о необходимости выполнения всех условий.

Специалисты ведут расследование дела по уголовной статье о похищении человека.

Для подростка и девушки, которая его сопровождала, мошенники сняли квартиру, следует из сообщения. Сейчас юноша и девушка уже в следственном отделе — их допросят. Здоровью молодых людей ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.