Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Женщина подверглась сексуальному насилию во время движения по эскалатору

The Sun: британка подверглась сексуальному насилию на эскалаторе
John Gomez/Shutterstock/FOTODOM

Британка подверглась сексуальному насилию во время движения по эскалатору, пишет The Sun.

Британская транспортная полиция (BTP) начала расследование после сообщения о сексуальном нападении на женщину на станции метро. По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл около 7:30 на эскалаторе, после чего предполагаемый нападавший последовал за пострадавшей к ближайшему зданию, но не смог войти внутрь.

Полиция опубликовала изображение с камер видеонаблюдения мужчины, который может иметь отношение к делу. Офицеры призывают всех, кто узнает этого мужчину, связаться с ними по горячей линии. По их словам, это сильно поможет расследованию и поиску подозреваемого.

Также полицейские расследуют сообщение об изнасиловании возле кладбища Касл-Грин в Айронбридже, произошедшем в канун Рождества между 9:45 и 11:25. Пострадавшая — женщина около 20 лет. Подозреваемый описан как белый мужчина ростом около 178 см с короткими темными волосами. В полиции сообщили, что пока не связывают эти два дела.

Британец снимал видео, хвастаясь награбленным, и был арестован.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693979_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+