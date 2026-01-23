Женщина подверглась сексуальному насилию во время движения по эскалатору

Британка подверглась сексуальному насилию во время движения по эскалатору, пишет The Sun.

Британская транспортная полиция (BTP) начала расследование после сообщения о сексуальном нападении на женщину на станции метро. По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл около 7:30 на эскалаторе, после чего предполагаемый нападавший последовал за пострадавшей к ближайшему зданию, но не смог войти внутрь.

Полиция опубликовала изображение с камер видеонаблюдения мужчины, который может иметь отношение к делу. Офицеры призывают всех, кто узнает этого мужчину, связаться с ними по горячей линии. По их словам, это сильно поможет расследованию и поиску подозреваемого.

Также полицейские расследуют сообщение об изнасиловании возле кладбища Касл-Грин в Айронбридже, произошедшем в канун Рождества между 9:45 и 11:25. Пострадавшая — женщина около 20 лет. Подозреваемый описан как белый мужчина ростом около 178 см с короткими темными волосами. В полиции сообщили, что пока не связывают эти два дела.

