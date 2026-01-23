Капитан катера выловил в море кокаин и продал его

Капитан чартерного судна, 65-летний Брэдфорд Тодд Пикариелло, арестован по обвинению в продаже килограмма кокаина за 10 000 долларов детективу под прикрытием из офиса шерифа округа Монро (США). Об этом сообщает Nypost.

«Сделка по продаже наркотиков состоялась... на яхте в городе Марафон, где Пикарриело управлял [рыболовной] фирмой Outlaw Fishing Charters», — пишет издание.

Пикариелло задержали в ходе совместной операции нескольких ведомств. Во время следствия он сообщил, что обнаружил в морских водах белый порошок, оказавшийся кокаином, и решил реализовать найденное.

Отмечается, что капитан посоветовал покупателю прийти за наркотическим веществом с сумкой-холодильником, чтобы казалось, будто он покупает рыбу. Во время обсуждения сделки он также сообщил, что готов продать еще около 45 килограммов кокаина.

Впоследствии у Пикарьелло изъяли около 23 кг кокаина, $8 тыс. (615 тыс. рублей), пистолет и судно.

До этого в Испании перехватили 10 тонн кокаина, спрятанного в морском грузе с приправой. В ходе операции задержали 13 членов экипажа и конфисковали огнестрельное оружие.

Ранее партию кокаина на 600 млн рублей задержали российские таможенники.