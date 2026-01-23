Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Политолог обозначил главную тему переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби

Политолог Лукьянов: гарантии безопасности являются главной темой встречи в ОАЭ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ключевой темой заседания трехсторонней группы Россия — СШАУкраина в ОАЭ станет территориальный вопрос. Впрочем, для России — это не про территории, а про гарантии безопасности. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Кроме того, по его словам, могут быть затронуты темы в военно-технической сфере, а также связанные с замороженными российскими активами.

«Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывают, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», — отметил эксперт.

Пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения, добавил он.

23 января в Абу-Даби стартовала первая трехсторонняя встреча при участии делегаций России, Украины и США. Для Москвы принципиально важным вопросом, который будет поднят в ходе обсуждений, являются территории. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предсказали решения Киева по итогам переговоров в ОАЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694075_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+