Политолог обозначил главную тему переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби

Ключевой темой заседания трехсторонней группы Россия — США — Украина в ОАЭ станет территориальный вопрос. Впрочем, для России — это не про территории, а про гарантии безопасности. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Кроме того, по его словам, могут быть затронуты темы в военно-технической сфере, а также связанные с замороженными российскими активами.

«Сам факт встречи в Кремле и продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном показывают, что процесс идет непрерывно, несмотря на очень разные политические обстоятельства», — отметил эксперт.

Пусть и медленно, но формируются некие контуры возможного будущего соглашения, добавил он.

23 января в Абу-Даби стартовала первая трехсторонняя встреча при участии делегаций России, Украины и США. Для Москвы принципиально важным вопросом, который будет поднят в ходе обсуждений, являются территории. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

