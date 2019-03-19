Климкин обвинил Россию в желании организовать «газовую войну»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия попробует организовать «газовую войну», передает RT.

Климкин заявил, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договоренности по транзиту газа через Украину.

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В свою очередь депутат отметил, что Климкин пытается выдать желаемое за действительное.

«Я помню, что Украина похищала незаконно газ из трубопровода, а того, что Россия не поставляла газ и устраивала «войну», не было. Это изначально провокационная речь», — отметил депутат.

По словам Ананских, со стороны Украины происходит «попытка политического давления на Россию в рамках будущего договора».