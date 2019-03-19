Лавров отреагировал на назначение Гуайдо посла в США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послов в Венесуэле имеет право назначать только правительство действующего президента страны Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал назначение лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо посла страны в США.

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«Послов назначают правительства государств-членов ООН. Таковым является правительство Николаса Мадуро», — сказал Лавров.

14 февраля Карлос Веккьо, выполняющий функции посла в США от объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, провел встречу со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Сообщалось, что Пелоси пообещала Веккьо усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николас Мадуро.