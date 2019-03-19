В Кремле высказали пожелания к новому президенту Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о пожеланиях Кремля к новому президенту Украины, которого изберут на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва хочет видеть президент мира, а не войны.

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — заявил Песков журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о сумасшествии украинских властей на украинском языке.