Путин заговорил по-украински

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Глава России Владимир Путин на украинском языке отреагировал на действия властей Украины, передает РИА «Новости».

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?» — сказал Путин.

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По его мнению, то, что делают украинские власти, «вызывают оторопь».

Он пояснил, что русский и украинский народ никогда не ссорились, а непонимание у Москвы только с властями Украины.

Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.