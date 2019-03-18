Путин заговорил по-украински
Глава России Владимир Путин на украинском языке отреагировал на действия властей Украины, передает РИА «Новости».
«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» (С ума сошел, что ли — укр.) С ума сошел?» — сказал Путин.
Реклама
По его мнению, то, что делают украинские власти, «вызывают оторопь».
Он пояснил, что русский и украинский народ никогда не ссорились, а непонимание у Москвы только с властями Украины.
Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.