Платные услуги сайтов для быстрой продажи квартиры назвали бесполезными

О том, помогают ли платные опции продвижения ускорить продажу недвижимости, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Гилева, генеральный директор ООО «Союз профессиональных риэлторов».

По ее словам, в 2026 году рынок вторичной недвижимости остается нестабильным. Стоимость жилья продолжает расти, тогда как платежеспособность населения в целом снижается. Возникает парадокс: спрос падает из-за осторожности покупателей, но продавцы не снижают цены, так как не могут пойти на уступки из-за растущей инфляции. В результате стороны могут искать друг друга месяцами.

«В этих условиях классифайды недвижимости остаются для продавцов основным вариантом поиска покупателей. Они предлагают многочисленные платные опции, которые на бумаге должны ускорить продажу квартиры. При этом на практике далеко не все платные опции выгодны для собственников квартир. Чтобы понять, какие из инструментов действительно полезны для продажи недвижимости, нужно разобраться в сути работы любой платформы-классифайда», — объяснила она.

Классифайд — это доска объявлений, которая зарабатывает на своей аудитории: продавец размещает объявление (как правило, за деньги), так как на классифайдах большая аудитория покупателей. Покупатели, в свою очередь, идут смотреть объявления на классифайдах, так как там много предложений. В этом замкнутом круге классифайд зарабатывает больше в том случае, если аудитория как можно дольше остается в контуре сервиса.

«Так, чем дольше потенциальный покупатель сидит на сайте, тем больше он видит объявлений, которые поднимаются в выдаче за деньги, и тем самым накручивает им просмотры и целевые действия: переходы, звонки и т.д. Это, в свою очередь, позволяет классифайдам говорить об эффективности платных опций и регулярно повышать тарифы за продвижение», — отметила она.

Иными словами, платформа в меньшей степени заинтересована в том, чтобы покупатель и продавец быстрее нашли друг друга, сколько в том, чтобы продавец платил за продвижение, а покупатель скроллил сайт.

«Поэтому нужно достаточно критично относиться к платным опциям продвижения, которые предлагает классифайд. Прежде всего, они выгодны площадке, но не всегда решают задачи продавцов», — констатировала эксперт.

Например, услуга поднятия объявления на первое место не означает, что покупатель, который увидит объявление, перейдет по ссылке и купит именно вашу квартиру.

«Во-первых, есть и другие продавцы, которые поднимают свои объявления в поиске одновременно с вашим — ваш лот может достаточно быстро просесть вниз, особенно если вы пытаетесь продать недвижимость в оживленном районе или мегаполисе. Во-вторых, для покупателя гораздо важнее другие критерии: насколько объективно и профессионально представлен объект, соответствует ли он его запросам», — отметила Гилева.

Однако многие продавцы продолжают следовать принципу «не качеством, так количеством», и в итоге платят деньги за то, чтобы площадки показывали их объявления как можно большему количеству пользователей.

«Классифайды это понимают и по законам бизнеса стараются выжать из такого мышления пользователей максимум. Так, в периоды повышенной активности на рынке недвижимости (перед зимними праздниками и после летних отпусков) площадки зарабатывают на платном продвижении на 20–40% больше из-за повышенного спроса», — рассказала она.

Если квартира не продается, сервисы предлагают увеличить бюджет на продвижение, поэкспериментировать со временем поднятия объявления в поиске или воспользоваться услугами проверенных фотографов и риэлторов, за направление к которым классифайды получают свой процент. При этом объективные причины, по которым недвижимость не находит покупателя, — завышенная цена, неудачная локация, состояние ремонта, последний этаж, возраст собственника — могут так и остаться за скобками.

«У классифайдов есть и другие платные опции, многие из которых фактически ставят продавцов в неравное положение. Например, платформы зарабатывают на разнице между стоимостью размещения объявлений в разных регионах. Динамическое ценообразование дороже всего обходится пользователям в Санкт-Петербурге и Москве, где стоимость размещения на 30–50% дороже, чем в других городах России», — объяснила эксперт.

Кроме того, на всех крупных классифайдах трафик и ранжирование объявлений в поиске определяются автоматическими алгоритмами. Считается, что работа машины менее предвзята, но обычный пользователь не может это проверить — данные о работе алгоритмов (как и возможности их настройки) доступны только разработчикам. Это открывает потенциальные возможности для манипулирования просмотрами — например, намеренного понижения в поисковой выдаче тех продавцов, которые отказываются инвестировать в продвижение.

«Выводы каждый может сделать сам. Отмечу, что продавцам недвижимости намного важнее не подстраиваться под алгоритмы классифайдов, а учитывать психологию покупателя. Приобретение квартиры — это не спонтанная покупка на маркетплейсе, а крайне дорогая и сложная операция для любого человека. Поэтому ключевая задача продавца — определить потенциального покупателя, дать адекватную оценку своей квартире и составить грамотное объявление. Если предложение действительно выгодное, интерес к нему возникнет и без активного продвижения. А при работе с хорошими посредниками квартиры порой находят покупателя за 3–4 недели даже без публикации на популярных агрегаторах», — резюмировала Гилева.

