Россиянам раскрыли главную причину падения работоспособности

Врач Якупов: хронический недосып — главная причина падения работоспособности россиян
Хронический недосып перестал быть личной проблемой отдельного человека и превратился в масштабный социальный феномен. Согласно данным федерального проекта SleepStudy, более 60% граждан спят плохо. Это сильно влияет на работоспособность населения России, рассказал «Газете.Ru» руководитель федерального исследования SleepStudy, профессор, врач, ученый-сомнолог Эдуард Якупов.

«Проблема хронического недосыпа в обществе серьезно недооценена. Многие считают бессонницу временным неудобством, не придавая ей медицинского и социального значения. Если человек в течение трех месяцев и более испытывает трудности с засыпанием или поддержанием сна, несмотря на нормальные условия (тишина, темнота, комфортная температура), речь идет уже о хроническом нарушении сна. Сегодня мы говорим не об отдельных случаях бессонницы, а о массовом явлении, которое напрямую влияет на количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на производстве и общую работоспособность активного населения», — объяснил Якупов.

По его словам, в первую очередь страдают когнитивные функции: внимание, память, скорость реакции.

«Исследования показывают, что человек, не спавший ночь, по скорости принятия решений и реакции сопоставим с человеком в состоянии алкогольного опьянения. Причина — в работе мозга во время сна. Ночью, особенно в фазе медленного сна, активизируется лимфатическая система, которая очищает мозг от продуктов обмена. Именно в этот период происходит его «перезагрузка». Если сон сокращен или нарушен, мозг не успевает восстановиться. При сокращении сна до пяти-шести часов меняется его структура: человек теряет ключевые фазы, необходимые для восстановления когнитивных функций», — объяснил сомнолог.

Хронический недосып особенно опасен для людей, работающих в условиях высокой ответственности: диспетчеров, врачей, операторов опасных производств, профессиональных водителей.

«Если человек плохо спит неделю или месяц, вероятность ошибки возрастает многократно. Одна из самых коварных особенностей бессонницы — иллюзия адаптации. Со временем мозг «привыкает» работать в условиях недосыпа, и человеку кажется, что он справляется. В среднем взрослому человеку необходимо около восьми часов сна, хотя существуют индивидуальные особенности. При хроническом недосыпе особенно страдают префронтальная кора и вегетативные структуры мозга — зоны, отвечающие за контроль, внимание и принятие решений. Общество теряет огромные ресурсы из-за плохого сна», — резюмировал Якупов.

