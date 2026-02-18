Размер шрифта
Лавров заявил о начавшейся у Европы истерике

Лавров: Европа находится в истерике из-за Украины
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, но России с ней не о чем говорить. Об в этом в интервью панарабскому телеканалу Al Arabiya заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Европа сейчас буквально пребывает в состоянии истерики, требуя от Москвы начать переговоры и требуя от всех, чтобы Европа была участницей переговорного процесса.

Глава МИД подчеркнул, что России сейчас не о чем разговаривать с европейцами, поскольку те однозначно утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. Это как прийти в международный суд и сказать, что Евросоюз является нацистской организацией.

Лавров отметил, что в Европе никто не захочет заставить украинские власти отменить законы, которые запрещают русский язык во всех сферах и каноническую православную церковь.

18 февраля сообщалось, что делегации стран европейского союза ждали итогов встречи России, США и Украины в отеле.

Ранее Захарова указала на понимание Евросоюзом одной вещи об Украине.
 
