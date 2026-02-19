NYT рассказала о деталях переговоров по урегулированию украинского конфликта

NYT: на переговорах по Украине обсуждается демилитаризованная зона в Донбассе

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине обсуждается создание в Донбассе полностью демилитаризированной зоны. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие планы, в частности в выдвинутый в ноябре прошлого года американской стороной план из 28 пунктов.

По информации NYT, для облегчения принятия идеи демилитаризации Донбасса также обсуждалось создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне на Украине. При этом очевидно, что практически сложно создать зону свободной торговли на территории, которая зажата между двумя армиями.

14 февраля газета Politico со ссылкой на источники написала, что представители России и Украины в ходе консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня и как может выглядеть демилитаризованная зона.

