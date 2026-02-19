Правительство России отказалось предоставлять кредит крупному девелоперу

Правительство России отказало строительной компании «Самолет» в выдаче льготного кредита, на который она ранее подавала заявку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что финансовое положение компании не является критическим, поэтому оснований для государственной поддержки нет.

По данным издания, об отказе в выдаче льготного кредита министерство финансов России может объявить уже в пятницу, 20 февраля, после заседания комиссии, которая должна одобрить непрямые меры поддержки.

До этого сообщалось, что девелопер «Самолет» обратился к государству не за деньгами, а за поддержкой в части субсидирования.

4 февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, написала, что «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит на срок до трех лет в размере 48–50 млрд руб. Как утверждается, взамен акционеры, в частности, готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

Ранее эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет».