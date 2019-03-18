Guardian: главную угрозу для Европы увидели в «мини-Трампе»

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Пока все дискуссии о будущем Европы связаны с Brexit, часть европейских политиков видит главную угрозу для континента в премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, которого называют «мини-Трампом», пишет британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что текущая неделя может стать поворотной для Орбана, поскольку «Европейская народная партия» в европейском парламенте рассматривает вопрос о том, стоит ли исключать партию венгерского премьера. Этот вопрос будет на повестке в Брюсселе в среду, 20 марта. В случае исключения «Фидес» Орбан может присоединиться к националистам в европейском парламенте, например, к партии «Закон и справедливость», пишет The Guardian.

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«Эпоха либеральной демократии подходит к концу», — сказал Орбан парламенту после того, как «Фидес» одержала третью победу на выборах в прошлом году, напоминает издание.

Газета пишет, что учитывая растущую поддержку националистических партий в Западной Европе, нельзя отрицать, что новая волна их лидеров, которые обратились против Брюсселя и сосредоточились на своей власти, воспользовалась примером Виктора Орбана.

В феврале Орбан пообщался с госсекретарем США Майком Помпео.